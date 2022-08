Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto l’ultimo colpo

Il calciomercato è entrato nelle ultime tre settimane e José Mourinho ha scelto l’ultimo colpo per la nuova Roma

La Roma ha dato spettacolo davanti a 60 mila tifosi nella presentazione della nuova rosa contro lo Shakhtar Donetsk. Nuova rosa che ovviamente non è ancora al completo, perché manca qualche nuovo innesto oltre a qualche cessione che avverrà nei prossimi giorni. Tra le pedine mancanti tra le fila dei giallorossi c’è sempre un difensore centrale.

José Mourinho da tempo ha chiesto un centrale difensivo, possibilmente di piede mancino, per poter completare il reparto difensivo. Così Tiago Pinto è al lavoro e tra i nomi proposti ci sarebbe anche un pupillo del tecnico portoghese. Mourinho sembrerebbe aver fatto la sua scelta, vuole lui.

Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto: vuole Bailly

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per completare la rosa. Ieri Mourinho ha provato sia Vina che Bove nei tre centrali, ma ovviamente quello non è il ruolo che sono abituati a ricoprire. Così per il nuovo difensore a fare la scelta definitiva sembrerebbe essere proprio il tecnico portoghese.

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, Mourinho avrebbe scelto Eric Bailly, difensore in uscita dal Manchester United che nella prima partita di Premier League è finito in tribuna. Il club inglese vorrebbe 3 milioni per il prestito, attualmente troppi per la Roma, ma i giallorossi pensano di poter riuscire ad abbassare le richieste dei ‘Red Devils’. In alternativa restano sempre vive le piste che portano a Zagadou, difensore svincolato ex Borussia Dortmund, e Natan, difensore del Bragantino. Ma Mourinho per ora ha fatto la sua scelta e vorrebbe il difensore ivoriano, che fu il primo acquisto ai tempi del Manchester United.