Calciomercato Roma, ecco Belotti: ufficialità in 48 ore

La Roma aspetta Belotti e Belotti aspetta la Roma: le prossime 48 ore saranno fondamentali per l’ufficialità del ‘Gallo’

Lo Stadio Olimpico nella presentazione della rosa di ieri sera ha dato vita a uno spettacolo dal valore inestimabile. Oltre 60 mila tifosi della Roma accorsi per dare il bentornato tra le mura di casa ai giocatori di Mourinho, che poi sul campo hanno strapazzato lo Shakhtar Donetsk vincendo 5-0. Durante la presentazione della nuova rosa giallorossa c’era chi già sperava nella sorpresa Andrea Belotti.

Per il ‘Gallo’ però bisogna ancora attendere e soprattutto lavorare. L’accordo con il giocatore c’è da tempo ormai, ma le prossime 48 ore saranno decisive per l’arrivo del bomber ex Torino alla corte di José Mourinho.

Calciomercato Roma, settimana decisiva per Belotti: prima serve l’addio di Shomurodov

Una lunga attesa per vedere Belotti alla Roma, proprio come fu quella per l’arrivo di Wijnaldum. In questo caso però a rallentare le operazioni è l’uscita di Eldor Shomurodov. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le prossime 48 ore saranno fondamentali per l’uscita dell’uzbeko e l’ufficialità di Belotti.

Shomurodov ha già l’accordo col Bologna, ma manca quello con la Roma che vorrebbe l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Le prossime 48 ore però potrebbero finalmente sbloccare la situazione e il ‘Gallo’ potrebbe finalmente sbarcare nella capitale, dove troverà ad aspettarlo José Mourinho e un entusiasmo dei tifosi alle stelle, soprattutto dopo le giocate viste ieri sera contro lo Shakhtar. Tutto porta a pensare dunque che il ‘Gallo’ quest’anno canterà con la maglia giallorossa, bisogna solo accelerare l’uscita di Shomurodov, che anche se ieri è stato presentato e ha giocato gli ultimi dieci minuti, rimane sempre a un passo dall’addio.