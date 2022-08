Calciomercato, Guedes non perde altro tempo: accordo ufficiale

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale su Guedes che fuga ogni tipo di dubbio: suggellato l’accordo con il Wolverhampton.

Dopo l’acquisto di Paulo Dybala, Tiago Pinto ha messo a segno un altro colpo da 90 come Georginio Wijnaldum, rinforzando in maniera esponenziale il tasso d’esperienza e di atletismo della mediana giallorossa. Chiaramente l’acquisto della Joya ha ridisegnato in maniera irreversibile le strategie in casa giallorossa: quando la Roma ha avvertito in maniera tangibile la possibilità di mettere le mani sull’ex Juve, ha messo in stand-by altre operazioni.

Non è un mistero che uno dei nomi sul taccuino del general manager dei capitolini fosse proprio Gonçalo Guedes, già monitorato con attenzione lo scorso inverno, quando sembrava potersi configurare uno scambio con Diawara, poi naufragato per la volontà del centrocampista di restare nella Capitale. A distanza di qualche mese, i contatti tra le parti sono andati avanti, ma non hanno portato alla fumata bianca, dal momento che il Valencia non si è schiodato dalla richiesta di 30 milioni di euro fatta avanzare con decisione per tutta la durata della contrattazione. Cifra che, però, il Wolverhampton non ha esitato a sborsare, chiudendo l’operazione.

Calciomercato Roma, accordo ufficiale Valencia-Wolves per Guedes

Dopo le voci sempre più insistenti degli ultimi giorni, è arrivato anche il comunicato ufficiale del Valencia a suggellare il tutto. Come annunciato dai “Pipistrelli” con una nota apparsa sul proprio sito web, “Il Valencia CF e il Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto lunedì 8 agosto un accordo per il trasferimento di Guedes al club inglese (…). Il Club lo ringrazia per la professionalità profusa come giocatore del Valencia CF, e gli augura le migliori fortune in questo frangente della sua carriera.