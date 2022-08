Calciomercato Roma, doppietta in Liga: scambio impossibile

Calciomercato Roma, doppietta in Liga: adesso lo scambio diventa praticamente impossibile. Sfuma il possibile colpo in mezzo

Doppietta in Liga. A quanto pare. E lo scambio diventa praticamente impossibile visto che nell’ultime periodo s’è parlato di un inserimento del calciatore nel possibile affare che avrebbe potuto portare Zaniolo al Tottenham. Ma così non sarà, con un obiettivo della Roma che è pronto ad abbracciare il Villarreal.

La questione riguarda il cartellino di Ndombele, il centrocampista che non è stato convocato da Antonio Conte nella prima gara di questa stagione e che ovviamente non rientra nei piani del tecnico italiano. Il sottomarino giallo starebbe pensando alla doppietta clamorosa: quella di prendere sia il francese, classe 1996, che Mou avrebbe voluto nella sua squadra, e anche quella di un ritorno alla corte di Emery dell’argentino Lo Celso che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione in Spagna.

Calciomercato Roma, addio Ndombele

La trattativa a quanto pare sembra pure essere a buon punto. E questo, di fatto, annulla tutte quelle che sono state le voci fino al momento di un possibile inserimento di Ndombele nella trattativa Zaniolo-Tottenham. Gli Spurs infatti hanno pensato a Nicolò, e probabilmente ci continuano a pensare, ma non pensano ormai più di mettere sul piatto il cartellino del centrocampista, stimato dallo Special One. Anche perché, e questo è un aspetto da sottolineare bene, fino al momento Tiago Pinto non ha mai aperto ad una possibile contropartita tecnica nell’operazione che potrebbe portare all’addio di Nicolò.

Inoltre, e anche questo è da tenere sotto osservazione per le prossime settimane, il futuro di Zaniolo sembra essere sempre più vicino alla Roma. Ieri ha già mostrato di avere un’importante intesa con Dybala. E con Abraham, dopo un anno insieme, le cose non possono che migliorare.