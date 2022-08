Calciomercato Roma, si sblocca il fronte delle cessioni in casa giallorossa. Nuovo addio ufficiale, resta in Serie A: ecco l’annuncio

Ieri sera la Roma ha ritrovato l’abbraccio dello stadio Olimpico, la squadra giallorossa è stata accolta con entusiasmo e partecipazione. Durante la presentazione ufficiale della squadra, oltre all’esplosione del tifo per i nuovi arrivati e non solo, non è sfuggita l’assenza di diversi esuberi. E Tiago Pinto sta trovando la quadra per trasformare gli esuberi in cessioni, c’è l’annuncio ufficiale per l’addio in Serie A. Ecco il comunicato emesso dal nuovo club, si sblocca definitivamente il fronte delle cessioni.

Continuano ad essere giornate caldissime per Tiago Pinto, mentre la Roma si prepara all’esordio ufficiale in campionato. Domenica la squadra giallorossa raggiungerà Salerno per la prima giornata della Serie A 2022-23. Ieri sera la nuova squadra giallorossa, rinforzata con decisione dal calciomercato estivo, ha ritrovato l’abbraccio casalingo dello stadio Olimpico. Tanto entusiasmo ad accompagnare la passerella di presentazione della squadra e tante assenze dalla lista di calciatori salutata prima dell’amichevole contro lo Shakthar Donetsk. Assenze che si tramutano in addio in queste ore, dopo Carles Perez è il momento del saluto ufficiale a Gonzalo Villar, che resterà in Serie A.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: addio in Serie A

La Sampdoria, tramite i propri canali social, ha ufficialmente annunciato la firma di Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo era reduce da sei mesi in prestito al Getafe in Liga, ed è tornato a Trigoria solo di passaggio. Al pari di Amadou Diawara e Justin Kluivert il calciatore iberico non è stato aggregato alla prima squadra nella preparazione estiva, con Tiago Pinto che ha lavorato per trovargli la giusta sistemazione. Il futuro immediato del centrocampista sarà sotto la Lanterna, dove troverà Marco Giampaolo ad allenarlo in questa esperienza in maglia blucerchiata. E’ arrivato anche il comunicato ufficiale della Roma, ecco quanto si legge sul sito giallorosso:

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Gonzalo Villar. Arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-20, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze in giallorosso.

Il Club augura a Gonzalo il meglio per questa nuova avventura“