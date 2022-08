Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio con giallo

Calciomercato Roma, ennesimo addio completato in questa sessione estiva. L’annuncio ufficiale arriva dalla Spagna, spunta il “giallo”

E’ iniziato il conto alla rovescia che separa la Roma dall’esordio stagionale. La squadra giallorossa scenderà in campo domenica sera, per la prima giornata del campionato sul campo della Salernitana. Ieri sera c’è stata la presentazione ufficiale della squadra, davanti ad uno stadio Olimpico traboccante di entusiasmo. Dopo la vittoria della Conference League infatti il calciomercato estivo si è acceso con diverse sorprese a firma Tiago Pinto, la più recente porta il nome di Gini Wijnaldum, ma non è finita qui. Intanto si sblocca con decisione il fronte della campagna cessioni, nuovo addio con “giallo” ufficiale.

Tra l’enorme entusiasmo generato dalla serata di ieri sera sono spuntati anche indizi di calciomercato praticamente ufficiali. Ad un’ora dalla gara, poi vinta per 5 a 0 contro lo Shakthar Donestk, c’è stata la presentazione della nuova Roma di Josè Mourinho. Non sono sfuggite diverse assenze all’interno dei nomi chiamati, mentre c’è stata l’esplosione di gioia per i nuovi arrivati ed intorno al nome di Nicolò Zaniolo. Tra i tanti esclusi anche l’attaccante ex Barcellona, Carles Perez, pronto a tornare in Spagna dopo due anni e mezzo vissuti a Trigoria.

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: addio con giallo

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del futuro club dell’attaccante iberico. Il Celta Vigo, tramite i propri canali social, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Roma. Non manca una sorpresa nel breve comunicato, che apre alla possibilità di un nuovo tipo di accordo tra le due squadre. Il Celta Vigo parla di un “principio di accordo per il prestito di Carles Perez” senza specificare la modalità definitiva del trasferimento. Il comunicato termina ribadendo che la firma sul nuovo contratto dell’ala offensiva verrà apposta in seguito alle visite mediche, confermando il fatto che la partenza verso la Spagna del calciatore sia imminente.