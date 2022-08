Calciomercato Roma, trattativa chiusa | Volo già prenotato

Calciomercato Roma, trattativa chiusa e volo ormai già prenotato. Il giocatore pronto al trasferimento in Spagna

Un altro esubero piazzato da Tiago Pinto. Un altro di quegli elementi che non rientrano più nei piani di José Mourinho e che lasceranno presto, prestissimo, la Capitale. Dopo Villar – che ormai sembra destinato alla Samp – e dopo Kluivert, che sembra essere ad un passo dal Fulham, questa volta è il turno di Carles Perez.

Secondo quanto riportato infatti dal giornalista Matteo Moretto, il Celta Vigo e la Roma avrebbero trovato un accordo per la chiusura dell’operazione. Qualche giorno fa si è parlato anche di un arrivo in città del giocatore, ma così evidentemente non è stato secondo le ultime notizie. Il volo infatti è stato prenotato solamente adesso.

Calciomercato Roma, Perez vola in Spagna

Tra oggi e domani Carles Perez volerà in Spagna per fare le visite mediche e poi mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al club della Liga. Un altro colpo in uscita di Pinto che sta dimostrando, dopo le entrate, di saperci fare anche in uscita. Che poi è questo il compito più difficile, quello di riuscire a piazzare gli esuberi che non rientrano più nei piani per snellire la rosa e per poi cercare altri innesti congeniali a quelle che sono le idee del proprio allenatore. Perez lo scorso anno il campo lo ha visto poco, anche se quando è entrato ha sempre cercato di dare il massimo. Ma con l’arrivo di Dybala lo spazio per lui si era ulteriormente ridotto.

Ecco perché questa soluzione è ben vista da tutte le parti in causa. Chi si lascia alle spalle un momento così, chi rinforza la propria rosa, e chi avrà un peso in meno e un giocatore in meno da pagare. Insomma, ci siamo adesso e si attende solamente l’annuncio ufficiale.