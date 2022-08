Calciomercato Roma, visite mediche e firma da 30 milioni

Calciomercato Roma, visite mediche programmate per la giornata di oggi e firma da 30 milioni di euro. Affare fatto

La Roma lo ha cercato a lungo. Sin dallo scorso gennaio. Poi, aperta la porta per Dybala, con l’operazione che è andata a buon fine soprattutto a parametro zero, la pista che portava al portoghese si è raffreddata. Congelata diremmo, per essere ancora più netti. E l’inserimento da parte del club di Premier League alla fine ha fatto la differenza.

Goncalo Guedes, l’attaccante del Valencia – ormai ex – oggi secondo quanto riportato da Sky Sport inglese, sosterrà le visite mediche per il Wolverhampton. Un affare ormai chiuso, così come anche confermato ieri da Gattuso, che regalerà un bottino da 30 milioni di euro al club spagnolo. Una cifra anche inferiore rispetto a quella che il Valencia chiedeva, ma a poche settimane dalla chiusura delle trattative, e con una situazione economica un po’ così, alla fine si è trovato un punto d’incontro.

Calciomercato Roma, Guedes vola in Premier

Insomma, Guedes vola in Premier League. E la Roma adesso cercherà pure di tenere Zaniolo per non lasciare scoperta quella zona di campo. Con l’inserimento di Dybala, inoltre, non c’era spazio per l’ex obiettivo di Pinto che sperava di chiudere l’operazione anche con l’aiuto di Mendes, agente del calciatore e di José Mourinho. Ma il tira e molla ha portato quasi allo sfinimento il gm giallorosso, che nel frattempo ha fatto capire a tutti che il proprio lavoro lo sa fare, lavorando ai fianchi della Joya per convincerlo ad accettare la destinazione romana, e non abbassando mai le pretese per Nicolò.

E poi, in attacco, adesso, l’obiettivo principe è Belotti. Si aspetta in questo caso solamente l’uscita di Shomurodov per poi chiudere l’affare. Un altro colpo a zero. Un altro colpo alla Pinto.