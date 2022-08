Entusiasmo Roma e debutto da record sulla piattaforma TikTok. Il dato ufficiale è impressionante, ecco il comunicato della società giallorossa

La Roma ieri sera ha ritrovato l’abbraccio caloroso dello stadio Olimpico. Lo stadio casalingo ha fatto registrare il tutto esaurito per la presentazione della squadra e l’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. L’impianto del Foro Italico è traboccato di passione per i nuovi arrivi di livello ma anche per Nicolò Zaniolo, ancora una volta sugli scudi in amichevole. Ma il sold-out fatto registrare allo stadio Olimpico non è l’unico record stabilito ieri sera, per la prima volta una squadra italiana ha trasmesso una gara su Tik-Tok. L’esordio della Roma sulla piattaforma social ha fatto registrare numeri da capogiro.

La gara giocata ieri sera allo stadio Olimpico ha dato modo ai tifosi giallorossi di festeggiare i nuovi arrivati e non solo. Il pubblico di casa è impazzito all’annuncio di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, gli ultimi due colpacci messi a segno in entrata da Tiago Pinto. Tanto entusiasmo anche intorno a Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, protagonisti nel 5-0 imposto alla squadra ucraina. L’amichevole dell’Olimpico, oltre a rappresentare un importante atto solidale nei confronti della nazione martoriata dal conflitto bellico, ha regalato anche una nuova prima volta. Ed il debutto social è stato da record, ecco come è andata la diretta della gara sulla piattaforma Tik-Tok.

Roma, debutto da record su TikTok: il dato ufficiale

Più di mezzo milione di contatti sono stati collegati alla diretta della partita sulla piattaforma social. Per la prima volta nella storia una squadra italiana ha trasmesso una gara sul profilo TikTok di DAZN. Il picco di utenti on-line si è assestato sulle 23mila unità. Mentre sono stati in 15mila a seguire la performance musicale del giovane cantante Blanco, tifosissimo dei colori giallorossi. La Roma ha comunicato ufficialmente i dati dell’esordio social, concludendo la nota con dei numeri impressionanti.

Ecco quanto comunicato sul sito ufficiale dei giallorossi: “ L’iniziativa si inserisce all’interno di una rinnovata strategia digitale del Club che tra i suoi obiettivi include la crescita in una delle piattaforme del momento. Una produzione maggiore di contenuti, realizzati secondo le tendenze e il tone of voice di TikTok, ha portato l’account ufficiale del Club a passare, negli ultimi 9 mesi, da 460.000 followers a quasi 5 milioni”.