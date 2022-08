Calciomercato Roma, si sblocca definitivamente il fronte delle cessioni in casa giallorossa. Tiago Pinto fa incassare subito il club

La Roma ha archiviato la preparazione estiva nella serata di ieri allo stadio Olimpico. L’impianto casalingo ha salutato la squadra giallorossa regalando ai ragazzi di Josè Mourinho una serata da brividi, con il tutto esaurito fatto registrare nello stadio del Foro Italico. Tanto l’entusiasmo scaturito dai nuovi arrivati, su tutti i nomi di Dybala e Wijnaldum hanno fatto esplodere letteralmente lo stadio Olimpico. Mentre le assenze durante la presentazione ufficiali in queste ore si tramutano in addii, ecco le cifre messe in cassa da Tiago Pinto dopo l’accordo totale in uscita.

Porte girevoli a Trigoria, dove si sblocca il fronte della campagna cessioni per Tiago Pinto. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio a Gonzalo Villar, fresco di firma con la Sampdoria. Il centrocampista spagnolo, reduce da sei mesi in prestito in Liga, resta in Serie A e approda alla corte di Marco Giampaolo, liberando una nuova casella tra gli esuberi in casa Roma. Ma il centrocampista non è l’unico spagnolo a salutare la Capitale, poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’accordo tra Celta Vigo e Roma per il passaggio di Carles Perez in Liga. Ecco le cifre dell’operazione.

Calciomercato, la Roma incassa subito: tutte le cifre dell’addio a Carles Perez

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante spagnolo svolgerà domani le visite mediche. La firma sul contratto col Celta Vigo permetterà alla Roma di incassare immediatamente un milione di euro. L’esperto di calciomercato in casa Sky svela tutte le cifre. Un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto in favore del club iberico fissato tra i 10 ed i 12 milioni di euro. L’ala offensiva, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, lascia Trigoria dopo due stagioni e mezzo in giallorosso. In totale Carles Perez saluta la Roma dopo aver collezionato 71 presenze e messo a referto 8 gol per i colori giallorossi.