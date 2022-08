Calciomercato Roma, fissato l’incontro per l’attaccante. Ecco quando si apriranno i dialoghi tra le parti

Secondo Retesport l’interesse è confermato. E sarebbe già stato fissato l’incontro per l’attaccante. Se ne era parlato già nelle scorse settimane, poi una pausa di riflessione, e adesso il possibile ritorno di fiamma. Insomma, da qui alla fine del calciomercato, c’è da decidere sicuramente quello che potrebbe essere il futuro di Felix.

Lanciato nella scorsa stagione da José Mourinho, dopo un avvio clamoroso, il centravanti ha perso un poco lo smalto che lo aveva contraddistinto. Nel corso della stagione anche per questo ha trovato sempre meno spazio e una sua partenza è nell’ordine delle cose. Magari in prestito, per non perderlo del tutto. Ma Felix dovrebbe cambiare aria per cercare di giocare con una certa continuità. Su di lui si era mosso il Lecce anche. Ma è la Salernitana la squadra che potrebbe realmente prenderlo.

Calciomercato Roma, incontro per Felix

E quale migliore occasione se non quella di domenica prossima dopo la partita di campionato? Nessuna diremmo noi, con i campani che potrebbero così riallacciare i discorsi con la Roma per capire come prendere il giocatore la prossima stagione. A margine, infatti, del debutto in campionato, si potrebbero aprire in maniera ufficiale i dialoghi tra le parti per mettere a segno quello che per la squadra di Nicola sarebbe sicuramente un buon colpo in attacco.

La Salernitana ha bisogno di un attaccante, e anche la gara contro il Parma in Coppa Italia ha messo in evidenza questo fatto. Ecco perché ci potrebbe anche essere un’accelerazione importante in questa trattativa. Insomma, l’incontro ci sarà. Le parti si parleranno e si cercherà di trovare un punto d’incontro.