Calciomercato Roma, l’asta in Serie A fa felice Pinto: c’è l’interesse anche di un altro club per l’ormai ex obiettivo giallorosso

Un nuovo inserimento in Serie A che fa felice Pinto che spera, ormai, solamente di poter incassare qualcosa visto che la pista è stata abbandonata da un poco, soprattutto per quelle richieste, ritenute oltremisura, dell’attuale società proprietaria del cartellino. Su Frattesi, infatti, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, non ci sarebbero solamente la Juventus e il Napoli. Ma il centrocampista potrebbe interessare anche ad un altro club della massima serie, che è alla ricerca di un elemento da inserire in mezzo al campo.

Parliamo del Milan di Stefano Pioli che oltre a guardare in Francia per rinforzare la propria rosa, starebbe pensando pure all’ex giallorosso. Certo, il Sassuolo anche in questo caso dovrebbe sicuramente abbassare quelle pretese ritenute eccessive pure da Pinto, altrimenti non se ne farebbe nulla.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Frattesi

Certo è, comunque, che se tre squadre sono interessate al calciatore, allora si potrebbe scatenare una vera e propria asta attorno a Frattesi. Ieri, Carnevali, al termine della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo ha parlato principalmente della situazione che s’è creata attorno a Raspadori, anche lui in orbita Napoli, tralasciando il discorso del centrocampista. Che però sarà seguito anche in queste ultime settimane di calciomercato.

Tutto passa, comunque, da quelle che sono le richieste della società emiliana che ha sparato alto sin da subito mantenendo quella linea che ha contraddistinto sempre i neroverdi. Davanti ai proprio gioielli ci vogliono dei soldi, e anche tanti, per strapparli. I casi Locatelli lo scorso anno e quello Scamacca di questa estate hanno dato un ulteriore evidenza di questo. Pinto quindi rimane alla finestra, in attesa di capire se un gruzzoletto potrebbe entrare anche nelle casse giallorosse.