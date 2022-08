Calciomercato Roma, chiusura col botto: 10 milioni in Premier League

Calciomercato Roma, fiducia in aumento per la chiusura della trattativa in Premier League. Fumata bianca intorno ai 10 milioni, le ultime.

L’amichevole con lo Shakhtar Donetsk di domenica scorsa, 7 agosto, è stata in grado di restituirci un corpo importante di informazioni. A partire dalla conferma dello schieramento tattico con il quale José Mourinho ha intenzione di iniziare il prossimo campionato, sulla falsariga non solo delle scelte fatte nel corso del pre-season ma anche di quel passaggio alla difesa a tre avvenuto nello scorso autunno e rappresentante il cruciale turning point della stagione capitolina.

Se i più scettici continuano ancora a interrogarsi circa il futuro di Zaniolo, ad oggi però più che mai inserito nel progetto capitolino, ma anche su quella che potrà essere la fattibilità tattica di una coesistenza del qualitativo quadrilatero visto in campo con gli ucraini e anche con il Tottenham, buona parte della tifoseria è altrettanto consapevole di come questa squadra sia di gran lunga migliorata.

Ciò non cancella però la necessità da parte di Pinto e colleghi di dover concretizzare le ultime limature in vista della prossima stagione. A cinque giorni di distanza dal nuovo campionato, la rosa della Roma è pressoché al completo, seppur mancante di un degno vice-Abraham e di un difensore che possa acuire la profondità e la qualità del terzetto arretrato. Per cancellare l’avverbio sopra usato, servirà dunque qualche piccolo sforzo finale, in felice sinergia però anche con le uscite.

Calciomercato Roma, fiducia in aumento per Kluivert al Fulham

Quest’ultime rappresentano da tempo un motivo di grande attenzione in quel di Trigoria, laddove da anni si convive con la presenza di esuberi da piazzare o giocatori ormai finiti ai margini del progetto e sovente distinguentisi per l’ostinazione alla permanenza nella Capitale. Anche quest’anno la musica non è cambiata e, ad oggi, restano diversi gli aspetti sui quali lavorare da tale punto di vista.

Tra i vari giocatori in uscita, segnaliamo le ultime novità legate al futuro di Justin Kluivert che, dopo aver avuto la possibilità di farsi studiare da Mourinho nei primi giorni del suo rientro, è stato nuovamente inserito nel corpo di giocatori da considerarsi estranei al progetto. Dopo i diversi interessamenti in Ligue 1, si è ultimamente compreso come il futuro del figlio d’arte possa essere in Premier League, soprattutto alla luce dell’interesse del Fulham.

Stando a quanto riferito da Talk Sport, cresce la fiducia tra le fila dei Cottagers, intenzionati a chiosare la propria movimentata campagna acquisti proprio con l’ingaggio dell’olandese, il cui passaggio nella terra d’Albione dovrebbe fruttare alla Roma una cifra di circa 10 milioni di euro ( 8 milioni in sterline).