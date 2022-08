Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: irruzione del Napoli

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: anche il Napoli starebbe pensando a lui, per puntellare la propria mediana.

Dopo aver puntellato il centrocampo e l’attacco con gli acquisti di Wijnaldum e Dybala, in casa Roma si sta provando a trovare la quadra in tempi relativamente brevi, per sbrogliare a tutti gli effetti il mosaico di punte. La cessione di Shomurodov, per il quale il Bologna non ha ancora affondato definitivamente il colpo, è condicio sine qua non dello sbarco nella Capitale del “Gallo” Belotti, con cui la Roma ha già trovato da tempo un accordo di massima.

Pinto porta avanti i colloqui anche per il difensore: Bailly il primo nome, Zagadou segue a ruota, ma i giallorossi preferiscono ragionare ancora, prendendosi del tempo per ponderare eventuali proposte. Non è escluso a priori, poi, che Pinto decida di intervenire nuovamente a centrocampo, magari cogliendo al volo un’occasione last minute. Uno dei nomi che da diverso tempo è accostato con insistenza ai giallorossi è quello di Tanguy Ndombelé, legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2025.

Il rapporto con Antonio Conte non è mai sbocciato, al punto che gli Spurs sarebbero anche propensi ad aprire all’ipotesi prestito. L’ex Lione ha diversi estimatori anche in Italia: stando a quanto riferito da Sky, il Napoli starebbe valutando il profilo di Ndombelé, per capire se effettivamente ci siano i presupposti per imbastire un affare sulla falsariga di quello che l’anno scorso portò Anguissa all’ombra del Vesuvio.