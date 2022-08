Salernitana-Roma, “ansia” Nicola: in cinque hanno lavorato a parte

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Salernitana-Roma: il club granata ha fornito un resoconto dettagliato dell’ultima seduta di allenamento pomeridiana.

Partire bene, per lanciare un messaggio alle avversarie. Questo il mantra della Roma, a pochi giorni dal debutto in campionato, che vedrà Pellegrini e compagni scendere in campo all’Arechi per affrontare la Salernitana di Davide Nicola.

Un match chiaramente da non trascurare e da prendere con le molle. I granata sono alla ricerca di nuovi tasselli sul mercato con cui completare l’organico, ed hanno perso in maniera rovinosa contro il Parma, precludendosi la possibilità di approdare ai sedicesimi di Coppa Italia. Tuttavia, davanti al proprio pubblico, gli uomini di Nicola hanno dimostrato a più riprese di avere una marcia in più, galvanizzati dalla spinta del proprio pubblico, che non ha mai smesso di far sentire la propria voce, anche nei momenti più difficili.

Salernitana-Roma, il resoconto della seduta d’allenamento dei granata

Il tecnico dei granata dovrà comunque fare i conti con numerose defezioni, tra assenze certe e probabili. Il report odierno pubblicato dal club campano ha fornito maggiori ragguagli in merito alla seduta d’allenamento pomeridiano, con la squadra che si è ritrovata per preparare al meglio il debutto con i giallorossi:

“Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica ed esercitazioni tattiche situazionali. L’allenamento si è concluso con partite a tema.

Bradaric, Jaroszynski e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico. Bohinen e Lovato si sono sottoposti a seduta fisioterapica.”