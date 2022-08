Calciomercato Roma, rottura totale e ansia Inter

Ultime tre settimane di calciomercato e la rottura tra il giocatore e la società è definitiva: l’Inter trema. C’è anche la Roma

Il calciomercato estivo è entrato nelle ultime tre settimane, con la Roma che dopo i grandi colpi messi a segno ha ancora bisogno di qualche nuovo innesto. In particolare la rosa di Mourinho avrebbe bisogno di un quinto centrale di difesa per completare la retroguardia.

Sono diversi i profili che Tiago Pinto sta continuando a osservare, come Zagadou, difensore svincolato che però non convince fisicamente, oppure Tanganga del Tottenham, che interessa anche al Milan. Per la Roma però una nuova occasione potrebbe arrivare con la rottura tra un difensore e la sua società. Duello con l’Inter per il centrale di difesa.

Calciomercato Roma, occasione Akanji: rottura col Dortmund e sfida all’Inter

Il prossimo obiettivo della Roma, oltre a portare Andrea Belotti nella capitale, sarà quello di completare il reparto difensivo con un centrale di difesa. Tra i diversi nomi che i giallorossi stanno sondando ne spunta un altro in rottura con la società.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’occasione per la Roma potrebbe essere Manuel Akanji. Il difensore svizzero sembrerebbe in rottura con il Borussia Dortmund e visto il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe essere ceduto in questa sessione di calciomercato estiva a prezzo di saldo. Il club tedesco valuta il centrale circa 20 milioni di euro, ma la Roma dovrà sfidare la concorrenza dell’Inter che segue il giocatore da diverso tempo. Dunque possibile duello con i nerazzurri per un difensore con esperienza internazionale che potrebbe partire a un prezzo inferiore rispetto all’effettivo valore.