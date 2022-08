Calciomercato Roma, ennesimo ribaltone: nuovo accordo triennale

Calciomercato Roma, le ultime notizie dall’Inghilterra che rimescolano le carte in tavola: pronto il rinnovo.

L’acquisto di Georginio Wijnaldum ha inevitabilmente contribuito ad accrescere il tasso tecnico e d’esperienza della mediana di José Mourinho, con lo Special One che ha giocato un ruolo importante nel porre le premesse per l’acquisto dell’olandese.

Chiaramente da qui fino al termine della sessione estiva di calciomercato, Tiago Pinto sarà impegnato a piazzare i diversi esuberi ancora sul groppone, dai quali spera di incamerare quel tesoretto sufficiente a dare l’assalto agli altri colpi individuati da tempo dal general manager giallorosso, che vuole completare l’organico con l’acquisto di un vice Abraham e di un difensore dal respiro internazionale. Piuttosto difficile, salvo clamorose occasioni, che si creino le premesse per un nuovo colpo a centrocampo, con la mole di profili seguiti dai capitolini che potrebbero ritornare in auge tra qualche mese.

Calciomercato Roma, Douglas Luiz a un passo dal rinnovo

Monitorato con estrema attenzione dalla Roma prima, e dal Milan poi, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra Douglas Luiz sarebbe sempre più vicino a firmare il rinnovo del contratto con l’Aston Villa, club al quale è legato attualmente fino al 2023. Stando a quanto evidenziato dal Daily Mail, il centrocampista brasiliano sarebbe ad un passo dal suggellare con la sua firma un nuovo accordo triennale, per cementare in maniera importante il suo ruolo di figura chiave dello spogliatoio, guida carismatica e tecnica. Ricordiamo che in più di una circostanza Steven Gerrard ha cercato di mediare tra le parti, esternando a più riprese la volontà di continuare a puntare su un calciatore assolutamente indispensabile per gli automatismi dei “The Villans”.