Calciomercato Roma, scatta l’asta in Serie A: Tiago Pinto in attesa delle offerte per cedere il giocatore. Nuovo inserimento

L’attacco è rivoluzionato. E potrebbe non essere finita qui. Sì, perché se ieri Carles Perez è stato ufficializzato dal Celta Vigo, e Shomurodov, nonostante una frenata, rimane in trattativa con il Bologna, non è ancora deciso nemmeno il destino di un altro attaccante che dovrebbe lasciare la Roma da qui alla fine delle operazioni di mercato. Parliamo di Felix.

Ieri vi abbiamo raccontato di come l’attaccante sia cercato dalla Salernitana e che domenica a margine della prima partita di campionato, ci potrebbe essere un incontro tra le parti per gettare le basi di questa possibile operazione. Oggi, a parlare della situazione attorno al centravanti lanciato nella scorsa stagione da Mourinho, ci ha pensato Il Tempo, che svela come ci sia un altro club sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Roma, il Sassuolo su Felix

Alle prese con la cessione di Raspadori, e dopo aver salutato Scamacca che è volato in Premier League, anche il Sassuolo avrebbe cominciato a fare un sondaggio per Felix. E Pinto aspetta di capire quale possa essere la proposta dei neroverdi per prendere il calciatore. Anche perché, così come ribadito spesso in questi ultimi giorni, un altro addio è legato a doppia mandata all’ufficializzazione di Andrea Belotti, l’attaccante svincolato dal Torino che ormai ha trovato un accordo con la società giallorossa e che aspetta solamente di prendere il primo aereo per la Capitale.

Insomma, saranno settimane caldissime anche su questo fronte, con il gm portoghese impegnato non solo nel cercare di prendere quel difensore che serve per completare la rosa, ma anche per piazzare quegli esuberi che ormai non fanno più parte del progetto tecnico giallorosso. Già qualcuno è andato via, altri lo potrebbero farea a breve.