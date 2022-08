Calciomercato Roma, contatto in giornata per il ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, c’è stato il contatto in giornata con l’agente. Le ultime sul possibile colpo in difesa.

Limata gran parte dei reparti dello scacchiare giallorosso, in quel di Trigoria si sta ora attenzionando con un certo fervore il discorso legato alle uscite, alla luce delle ancora diverse presenze nel corpo degli esuberi. Gran parte di questi ultimi hanno lasciato la Capitale la scorsa estate ma anche nel corso della corrente campagna acquisti si registra una certa necessità di sfoltire una rosa attualmente presentante plurimi giocatori ai margini del progetto.

Arrivati giocatori importanti come Matic, Dybala o Wijnaldum, Tiago Pinto sa di aver fatto il massimo per accontentare Mourinho, seppur ancora consapevole di dover concretizzare gli ultimi sforzi per poter arrivare ad una svolta con il Gallo Belotti e sul fronte difensivo. Per quanto concerne l’ex Torino, sappiamo il suo futuro essere intrecciato cin l’uscita di Shomurodov mentre ben diverso risulta il discorso nelle retrovie.

Calciomercato Roma, contatto in giornata per Lindelof

In questa zona di campo, la Roma vanta solamente quattro difensori per tre slot a disposizione. Lo stesso impiego di Vina come braccetto in occasione della sfida con lo Shakhtar Donetsk di domenica scorsa sembrerebbe essere profondamente indicativo di una volontà da parte di Josè a voler esprimere l’esigenza di avere almeno un altro giocatore che possa alternarsi con i tre titolarissimi e il jolly Kumbulla.

I nomi fin qui emersi sono numerosi e, soprattutto sulla falsariga di un effetto sorpresa che sembra essere alla base del modo di fare di questa dirigenza e società, non sono da escludersi eventuali arrivi nelle battute finali e in pieno stile Smalling. In attesa di comprendere se a Trigoria stiano lavorando sottotraccia su nomi mai emersi fin qui (come Bailly o Zagadou) riferiamo gli ultimi aggiornamenti su Victor Lindelof. Il difensore del Manchester United figurerebbe, come già resocontatovi, da qualche tempo nella lista dei giocatori graditi alla Roma. Secondo quanto riferito da Iacopo Mirabella, c’è stato quest’oggi un contatto tra Pinto e l’agente dello svedese. Seguiranno aggiornamenti.