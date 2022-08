Calciomercato Roma, trattativa saltata: Juve “colpevole”

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania riferiscono della possibilità di un nuovo ribaltone.

Una volta puntellati il centrocampo e l’attaccante, in questi giorni le attenzioni di Tiago Pinto sono rivolte fondamentalmente all’acquisto di due profili per puntellare l’organico: un centrale in grado di interscambiarsi molto bene con gli attuali difensori in rosa, ed un attaccante “alla Belotti”, con il quale non a caso è stato da tempo trovato un accordo di massima.

Il nome più caldo per la difesa è quello di Bailly, anche se il Manchester United non è intenzionato a fare sconti sul prezzo del prestito. Monitorato anche Zagadou, per il quale persistono, però, delle riflessioni concernenti le condizioni fisiche, alla Roma è stato accostato – al momento senza troppa convinzione – anche il profilo di Evan Ndicka, centrale difensivo classe ’99 in forza all’Eintracht Francoforte. Il gigante transalpino, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, fa gola anche al Milan: tuttavia, impossibile non attenzionare le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania.

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: c’è lo zampino della Juventus

Interessanti aggiornamenti, a tal proposito, sono stati forniti da Sky Sport De, secondo cui ci sarebbero stati dei contatti con il Milan nella giornata di lunedì. Tuttavia, la volontà del diretto interessato sarebbe quella di continuare a vestire la maglia dell’Eintracht, che dal canto suo non è intenzionato a privarsi di un altro calciatore importante, spina dorsale della propria rosa, dopo aver trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento di Kostic in bianconero. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il futuro di Ndicka dovrebbe essere ancora in Bundesliga: Milan e Roma “avvisate”.