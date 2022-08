Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: parte anche lui

Calciomercato Roma, svolta Pinto: decisione presa. Sarà rivoluzione in attacco potrebbe partire anche lui. Ma al momento zero offerte

Un attacco rivoluzionato dai movimenti. Un attacco rivoluzionato non solo dai volti nuovi ma anche dalle uscite. Quelle che già ci sono state e quelle che probabilmente da qui alla fine del calciomercato ci saranno. Perché si sa, le trattative sono sempre in movimento e sempre pronte a stravolgere quelle che sono le idee degli allenatori. Che in poco tempo possono prendere una o un’altra decisione su un determinato calciatore.

Se Shomurodov nonostante una frenata sembra destinato al Bologna, anche per Felix ci sono due club di Serie A che si stanno muovendo e parliamo di Salernitana e Sassuolo. Ma, secondo Il Tempo, anche un altro nome dell’attacco giallorosso potrebbe presto cambiare aria, nonostante al momento non sia arrivata nessuna offerta.

Calciomercato Roma, El Shaarawy in uscita

Sì, anche El Shaarawy potrebbe partire ma come spiegato prima al momento nessuna offerta è arrivata dalle parti di Trigoria per il Faraone. C’è stato un interessamento nelle scorse settimane dell’Atalanta e del Monza, così come vi abbiamo raccontato, ma poi non se n’è fatto nulla.

Questo non vuole dire che da qui ai primi giorni di settembre non si possa presentare qualcuno per prendere l’attaccante che con Mourinho, non s’è espresso al massimo. Poche volte decisivo, anche perché l’impiego è stato minimo nel corso della stagione. E, quando è entrato in campo, raramente è riuscito a dare una scossa alla partita. Ecco perché anche lui è sul mercato, ecco perché anche lui potrebbe uscire. Davanti ad una buona offerta ovviamente perché Pinto ha deciso di usare il pugno duro: le uscite ci saranno solamente alle condizioni dei giallorossi.