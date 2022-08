Calciomercato Roma, juventino rifiutato: svolta Pinto

Per la Roma arrivano buone notizie sul fronte calciomercato: il giocatore della Juventus è stato rifiutato, svolta per Pinto

La nuova stagione è alle porte, mancano solamente tre giorni all’esordio in campionato contro la Salernitana, ma il calciomercato continua a essere protagonista indiscusso di queste calde settimane di agosto. La Roma deve ancora completare la rosa con alcuni nuovi innesti. Dopo i grandi colpi che la società ha messo a segno però, serviranno anche alcune partenze per riuscire a sfoltire la rosa e alleggerirla degli ingaggi degli esuberi.

Sono diversi i giocatori giallorossi con le valigie pronte al momento. Per Tiago Pinto la bella notizia arriva dalla Francia. Attaccante della Juventus rifiutato e pista ancora aperta per piazzare l’esubero giallorosso.

Calciomercato Roma, il Nizza rifiuta Kean: porte ancora aperte per Kluivert

Trovare spazio nella Juventus per Moise Kean non sarà semplice quest’anno. Già nella passata stagione l’attaccante classe 2000 ha faticato a rendersi protagonista, ma in questa stagione le cose potrebbero non essere migliorate per lui nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Così, secondo quanto riportato da ‘Footmercato.net’, la Juventus avrebbe provato a offrire il bomber al Nizza. Il club francese però avrebbe declinato l’offerta, facendo esultare anche Tiago Pinto. Infatti la Roma sta cercando di piazzare Justin Kluivert, che per i giallorossi è un esubero. Il mancato approdo di Kean nel club francese potrebbe così aprire al ritorno dell’olandese al Nizza, dove ha giocato lo scorso anno collezionando 31 presenze e mettendo a segno 6 gol e 6 assist. Dunque una buona stagione per Kluivert in Francia, dove potrebbe tornare in questo calciomercato estivo ed essere nuovamente protagonista, visto che con Mourinho non avrà chance per ritagliarsi spazio.