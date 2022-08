Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto lui: contatti continui

L’allenatore della Roma ha deciso di voler continuare a seguire le tracce del giocatore, ultimo obiettivo di questo calciomercato estivo

José Mourinho è affamato e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dal calciomercato la Roma ha già ottenuto l’arrivo di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, oltre a Nemanja Matic, Mile Svilar e Zeki Celik. Questi, sono sì fondamentali per la rosa, soprattutto i primi tre, ma il tecnico portoghese vuole nuovi innesti per puntellare gli ultimi reparti. José, infatti, nella lista degli obiettivi, ha ancora un attaccante centrale e un difensore. Per il reparto avanzato nel mirino ha messo Andrea Belotti che si è svincolato il primo luglio dal Torino. Con il Gallo sembra sia stato trovato l’accordo, ma la società sta aspettando la cessione di Eldor Shomurodov, la cui partenza libererebbe il posto all’ex granata.

Per il reparto arretrato, invece, i nomi sul taccuino dell’allenatore della Roma sono diversi. Il primo su tutti è di sicuro quello di Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United che piace a Mourinho sin dal 2016, quando lo ha acquistato dal Villarreal. La trattativa non è delle più facili con diversi club interessati. Su di lui, infatti, c’è molto forte il Siviglia, che ha intenzione di sfidare i giallorossi. Un altro nome nella lista di calciomercato della Roma è quello di Dan-Axel Zagadou, centrale svincolato che non convince a causa dei parecchi infortuni che hanno minato la sua carriera. Poi, c’è Natan centrale del Bragantino e Victor Lindelof, svedese sempre del Manchester United.

Calciomercato Roma, contatti continui: Mou lo ha scelto

Proprio quest’ultimo nome è quello su cui adesso il tecnico sta concentrando le sue attenzioni. Il tecnico avrebbe scelto il classe 1994 che è arrivato a Manchester proprio per volere di Mou. Ora José potrebbe spingere per prenderlo un’altra volta, così come ha fatto con Nemanja Matic. Con il calciatore, poi, i contatti sono continui con la Roma che vuole regalare al suo allenatore un ultimo rinforzo per il reparto arretrato in vista dell’inizio di Serie A.