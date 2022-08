Calciomercato Roma, giocatore rifiutato | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, il giocatore è stato rifiutato dopo aver avanzato la propria candidatura. Pinto ha il via libera, le ultime dalla Francia.

Fra tre giorni Pellegrini e colleghi sono attesi dal delicato esordio stagionale in quel di Salerno, contro quella rosa di Davide Nicola salvatasi in extremis ma non senza merito lo scorso anno e ultimamente resasi protagonista di diversi ingaggi sottintendenti il forte anelito al voler affrontare un campionato con maggiore tranquillità e consapevolezza nei propri mezzi.

A differenza della passata stagione, quando Mourinho faceva il proprio esordio con la Fiorentina insieme al da poco arrivato Abraham, la prima gara dell’anno della Roma sarà affrontata da una squadra costruita in tempi più brevi rispetto allo scorso anno, con l’ultimo arrivato (per ora) Wijnaldum reduce già da circa una settimana di allenamenti con la casacca capitolina. Giusto infatti riconoscere a Tiago Pinto e colleghi la capacità nell’essere riusciti a calibrare una costruzione attenta e qualitativa, nonché rispettosa sia delle finanze dei Friedkin che delle richieste e dei tempi di mister José.

Calciomercato Roma, via libera per Zagadou

Il responso, come sempre, spetterà adesso al campo, in grado di sentenziare più di qualsivoglia posizione raccolta in questi mesi e di qualsiasi entusiasmo nato all’ombra del Colosseo in seguito ai nobili ingaggi. Ciò che è certo ad oggi, però, è l’esigenza del club di regalare qualche ultimo elemento allo Special.

Risolte le emergenze principali, resta da comprendere quale futuro spetterà a Shomrudov (e dunque a Belotti) ma anche le scelte che saranno fatte in difesa. Ad oggi, Mou sembra aver maturato la consapevolezza di dover continuare a insistere con la difesa a tre, circa la quale ha da tempo preso posizione su quelli che saranno i titolari. Quanto fin qui raccolto, però, ci restituisce altresì la coscienza della necessità di limare questo reparto con un giocatore pronto ad alternarsi con i tre inamovibili e lo stesso Kumbulla.

Dopo avervi riferito di quanto emerso dal resoconto odierno de “L’Equipe” su Bailly, riportiamo importanti novità giunte dallo stesso quotidiano parigino. Stando a quanto si legge, infatti, al Marsiglia sarebbe stato proposto lo svincolato Dan-Axel Zagadou, considerabile fino a qualche anno fa tra i migliori prospetti nel suo ruolo ma pian piano smarritosi dietro le difficoltà fisiche. Attualmente senza contratto, è finito anche in orbita Roma mentre non ha convinto lo staff dell’Olympique.