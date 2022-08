Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: accordo e firma

Calciomercato Roma, dopo il no al Tottenham è pronto il rinnovo di Zaniolo: a settembre la firma sul nuovo contratto

Nicolò Zaniolo è stato davvero a un passo dall’addio al Roma. Soprattutto dopo che la società giallorossa aveva trovato un accordo con il Tottenham. Ma il no di Mourinho alla cessione ha cambiato le carte in tavola, mettendo la parola fine alla telenovela che ha visto protagonista l’esterno. Adesso, Zaniolo, si sente al centro del progetto. E tra un mese, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è pronto a mettere nero su bianco.

Un rinnovo, così come da promessa di Pinto, che vedrà l’accordo rinnovato di un paio di anni almeno. L’attuale scadenza, nel 2024, verrà portata almeno fino al 2026. Ma questo si vedrà dopo. Ci sarà, senza dubbio, un ritocco verso l’alto dell’ingaggio del giocatore: dai 2,5 milioni di euro che attualmente Nicolò prende, si passerà a 4 milioni più bonus. Come uno dei migliori della rosa.

Calciomercato Roma, c’è il rinnovo di Zaniolo

Lo scenario sul futuro è cambiato tante volte in questa estate. Ma già dal Portogallo sottolinea il quotidiano romano, Zaniolo ha capito di essere parte del progetto. Conte lo voleva fortemente, e aveva trovato un accordo pure con Pinto e con il giocatore non ci sarebbero stati problemi: ma il divieto di Mourinho ha chiuso le porte a tutte quelle che sono state le voci di un addio. Lo Special One, anche in questo caso, è stato decisivo nella decisione non solo della società ma anche del giocatore, che ha tutta l’intenzione di divertirsi con Dybala il prossimo anno. Non solo lui, ma anche i tifosi della Roma che gli hanno dimostrato un enorme affetto vogliono vederli all’opera insieme. Per cercare di vincere, ancora, dopo la prima Coppa, quella Conference, dello scorso maggio.