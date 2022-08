Salernitana-Roma, accordo e colpaccio in Serie A: debutta contro Mou

Salernitana-Roma, accordo e colpaccio in Serie A: debutta domenica contro José Mourinho alla prima di campionato

L’accordo ormai è a un passo e l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, dopo quella di Vilhena. La Salernitana è scatenata e piazza il colpaccio in Serie A. Un innesto importante, di spessore, assai esperto, che dovrebbe fare il proprio debutto con la maglia granata dei campani proprio nella prima giornata di Serie A contro lo Special One.

Antonio Candreva infatti si unirà alla squadra di Davide Nicola, ormai di dubbi non ce ne sono più e dopo gli ammiccamenti dei giorni scorsi, nella notte c’è stata l’accelerata decisiva che ha praticamente messo in cassaforte l’affare per la società campana.

Salernitana-Roma, Candreva al debutto

L’operazione dovrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto. Ormai quasi fuori dai piani della Samp, Candreva ha deciso di accettare la corte di Nicola. Lo stipendio dovrebbe essere di poco meno di 2 milioni di euro. Anche i dettagli insomma sono stati messi a posto e come detto si attende solamente il comunicato ufficiale della società di Iervolino. Una grana in più per Mourinho: il tecnico della Salernitana infatti ha coraggio, e pure molto, e anche se Candreva si dovesse unire al suo gruppo solamente nelle ultime ore, potrebbe in ogni caso lanciarlo dal primo minuto. Vedremo poi quali saranno le scelte tattiche dell’allenatore campano.

Una Salernitana che quindi si rinforza e che cercherà di mettere in difficoltà la Roma. Dal proprio canto, però, i giallorossi, non possono non iniziare con il piede giusto, soprattutto dopo la campagna acquisti fatta nel corso di questa estate. I giallorossi si presenteranno con l’abito migliore, il solo Wijnaldum è in dubbio. Dybala invece, la perla piazzata da Pinto, dovrebbe essere titolare. Giusto così.