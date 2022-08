Calciomercato Roma, accordo trovato: vola in Turchia

Ultime intense settimane di calciomercato e arriva l’accordo per l’addio definitivo: ha scelto di volare in Turchia

Due giorni all’inizio di una stagione che sarà molto intensa per la Roma. Con il Mondiale a novembre il campionato è costretto a iniziare in anticipo e anche le coppe europee verranno giocate in maniera accelerata, dunque con impegni molto più ravvicinati. La società giallorossa sta lavorando per consegnare a Mourinho una rosa lunga visti i tanti impegni in programma. Manca ancora qualcosa per completare la squadra, come un difensore centrale, richiesto da tempo dal tecnico.

Sono diversi i nomi messi in lista da Tiago Pinto per rinforzare la retroguardia, ma uno di questi sembrerebbe vicino a sfumare definitivamente. Ha scelto la Turchia come prossima destinazione.

Calciomercato Roma, Bartra ha scelto la Turchia: firmerà col Trabzonspor

Le ultime settimane di calciomercato sono entrate nel vivo e c’è ancora molto da fare in casa Roma. Oltre a dover piazzare molti esuberi, Tiago Pinto dovrà trovare anche un difensore a José Mourinho per completare la retroguardia. Uno dei nomi accostati in orbita Roma è stato Marc Bartra, centrale scuola Barcellona che sarebbe in rottura con il Real Betis.

Secondo quanto riportato da ‘AS’ il centrale spagnolo sarebbe vicino al trasferimento in Turchia, al Trabzonspor. Al club spagnolo andranno 5 milioni, mentre il giocatore percepirà 3 milioni a stagione. Una trattativa in dirittura d’arrivo che porta Tiago Pinto a depennare un altro nome dalla lista dei possibili rinforzi in difesa, anche se quello dello spagnolo non era uno dei profili in cima alla lista.