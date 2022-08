Calciomercato Roma, club scatenato: l’alternativa a Belotti arriva in prestito

L’attaccante italiano, obiettivo di calciomercato della Roma, è finito nel mirino di un club che, però, sta valutando anche un’alternativa

Il Gallo Belotti è il colpo di calciomercato che tutti a Roma stanno aspettando. La fama dell’attaccante è nota a tutti e i tifosi non vedono l’ora di dargli il benvenuto in uno degli aeroporti della città. La possibilità di prendere l’ex Torino a parametro zero, poi, è molto allettante sia per i romanisti che per Tiago Pinto, che vuole migliorare la rosa giallorossa con due nuovi innesti. Uno è un difensore centrale che possa andare a completare il reparto arretrato formato da soli quattro elementi. Il secondo, poi, è proprio la punta classe 1993 che andrebbe a rinforzare un attacco già molto importante.

Per permettere l’arrivo di Belotti, però, Tiago Pinto dovrà cedere qualche esubero presente nella rosa, soprattutto in attacco. I profili indicati per lasciare Trigoria sono quelli di Felix Afena-Gyan ed Eldor Shomurodov. Il primo, che era stato utilizzato da Mourinho durante l’anno come riserva, è nel mirino di alcune squadre di Serie A e potrebbe rimanere in Italia. Per l’uscita dell’uzbeko, invece, Pinto sta trattando da giorni con il Bologna che non ha intenzione di smuoversi dalle sue proposte. Questo immobilismo sta innervosendo Belotti che ha dato l’ultimatum alla società, visto che su di lui ci sono anche altre squadre. Una di queste è il Galatasaray che ha deciso di alzare la sua offerta per ingaggiarlo. I turchi hanno intenzione di migliorare l’attacco dopo l’arrivo di Mertens.

Calciomercato Roma, l’alternativa a Belotti arriva in prestito

Come riporta tycsports.com, il club di Istanbul, proprio perché si sta guardando intorno, ha messo nel mirino anche un’alternativa a Belotti ovvero Mauro Icardi. L’argentino è in uscita dal Paris Saint-Germain, come ha comunicato il tecnico Galtier e per questo ora sta cercando un nuovo club. I turchi hanno già incontrato Wanda Nara e se l’affare si concretizzasse sarebbe un prestito con il Psg che pagherebbe la maggior parte dello stipendio, come ha fatto con la Roma per Wijnaldum. In caso Icardi dovesse andare al Galatasaray, che negli ultimi anni è stato in grado di attirare diversi talenti, libererebbe la corsa a Belotti da una concorrente importante.