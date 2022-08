Calciomercato Roma, ultimatum Belotti: decisione presa

La Roma fa attendere ancora Andrea Belotti ma il tempo ormai stringe: arriva l’ultimatum del bomber della Nazionale

Una situazione complicata da gestire quella tra la Roma e Andrea Belotti. L’uno vorrebbe l’altro, ma al momento ancora non ci sono le condizioni per cui questo matrimonio possa avvenire. Il bomber della Nazionale italiana ha lasciato il Torino a parametro zero a fine stagione dopo ben sette anni in granata e aver indossato la fascia da capitano. Belotti è pronto al salto di qualità e vorrebbe farlo nella Roma, sotto la guida di Josè Mourinho e accanto a compagni di spessore come Dybala, Abraham e Pellegrini.

Nel frattempo per i giallorossi rimane sempre il nodo cessioni da sciogliere. In attacco infatti serve prima la partenza di uno tra Shomurodov e Felix, ma il ‘Gallo’ non può più attendere. Arriva l’ultimatum ai giallorossi.

Calciomercato Roma, Belotti non può più attendere: arriva l’ultimatum

Due giorni all’inizio del campionato per la Roma, mentre rimane irrisolta la questione legata al futuro di Andrea Belotti. L’accordo con la società c’è da tempo, ma manca lo spazio in rosa al momento. Infatti i giallorossi stanno cercando di piazzare in uscita uno tra Shomurodov e Felix, ma al momento la situazione sarebbe complicata.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, adesso Belotti sarebbe vicino a dare l’ultimatum alla Roma. Fino ad ora il ‘Gallo’ ha rifiutato ogni proposta per mettere davanti a tutti i giallorossi, ma adesso il tempo stringe e l’attaccante avrebbe deciso che a breve potrebbe iniziare a prendere in considerazione anche altre offerte. Dunque Tiago Pinto dovrà accelerare l’uscita degli esuberi per non farsi sfuggire un’occasione del genere, che più avanti potrebbe portare a grossi rimpianti.