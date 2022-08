Calciomercato Roma, fioccano conferme: il triennale che scompagina tutto

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra fioccano conferme: le parti sarebbero in stretto contatto per un nuovo accordo triennale.

Mancano poco meno di tre settimane alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, ma in casa Roma vi sono ancora i cartelli di “Lavori in corso”. Tiago Pinto, infatti, dopo aver regalato a José Mourinho tre innesti con i quali è riuscito ad innalzare in maniera esponenziale il tasso tecnico della rosa a sua disposizione, intende completare l’opera con altri due acquisti mirati.

Non è un mistero che i profili attenzioni dal general manager dei capitolini siano quelli di un attaccante in grado di fungere da vice Abraham, ma all’occorrenza capace di sostituire degnamente il bomber del Chelsea (Belotti è il nome più caldo, ma l’approdo nella Capitale del “Gallo” è subordinato alla partenza di Shomurodov, sulla quale al momento non sono riscontrate novità) e quello di un difensore poliedrico, dai costi relativamente ridotti. In mediana, salvo clamorose occasioni di fine mercato, la Roma resterà così come è, puntando a sfoltire l’organico con la cessione di quelle pedine considerate non indispensabili dallo Special One.

Calciomercato Roma, rinnovo Douglas Luiz: accordo sempre più vicino

Nella prima parte di questa sessione di contrattazioni alla Roma è stato accostato con una certa insistenza il profilo di Douglas Luiz, legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023. Il brasiliano, sondato anche dal Milan, è però sempre più vicino al rinnovo contrattuale con i “The Villans”. Dopo i rumours degli ultimi giorni, birminghamlive.co.uk rende nota dell’insistenza dei contatti che hanno avuto luogo nelle ultime ore, che dovrebbero portare alla fumata bianca definitiva a stretto giro di posta. Le parti sono sempre più vicine a suggellare con la stretta di mano il nuovo accordo, che dovrebbe portare Douglas Luiz a vestire la maglia dell’Aston Villa per almeno altre tre stagioni. Dopo i contatti delle ultime settimane, la tavola ora come ora sembra essere definitivamente apparecchiata.