Calciomercato Roma, svolta turca: obiettivo cambiato e possibilità di dare un’accelerata all’operazione anche in ottica Belotti

Dalla Turchia avrebbero cambiato obiettivo. E forse potrebbero dare un’accelerata che si spera possa essere decisiva, per il possibile arrivo di Belotti in giallorosso, dopo che lo stesso avrebbe dato un ultimatum alla società giallorossa. Insomma, il Galatasaray avrebbe mollato la pista che porta a Justin Kluivert, sul quale il Fulham sta aumentando il pressing nei confronti di Pinto, e avrebbe messo nel mirino l’altro attaccante in uscita dalla Roma, quel Shomurodov che è ancora, e come tutti sappiamo, nel mirino del Bologna.

Un’operazione che potrebbe essere fatta in prestito. Anche se da Trigoria fanno sapere – secondo il giornalista Tassotti – che accetterebbero solamente l’obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro per non fare una minusvalenza. Ed è qui che si gioca la possibilità di un addio dell’uzbeko, che vorrebbe trovare spazio con continuità e sa benissimo che all’interno della Roma per lui spazio quest’anno ce ne sarà meno dell’anno scorso.

Calciomercato Roma, spazio per Belotti

Pinto vorrebbe chiudere presto come detto per chiudere in pratica l’operazione Belotti che fino al momento ha deciso di aspettare la Roma ma che non sarebbe disposto a stare fermo ancora a lungo. Ma bisogna fargli spazio e dopo l’addio di Carles Perez ne serve almeno un altro. Anche Felix potrebbe bastare – forse – con il giovane attaccante che potrebbe finire alla Salernitana (è previsto un incontro domenica sera dopo la partita) o al Sassuolo, che lo vorrebbe prendere secondo le ultime indiscrezioni.

Mercato in uscita in fermento arrivati a questo punto. Con molti che stanno cercando una sistemazione e con Pinto che non solo vuole accontentarli, ma che vorrebbe accontentare soprattutto Mou.