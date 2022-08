Calciomercato Roma, doppio inserimento: svolta per Pinto

Il calciomercato della Roma è pronto a regalare gli ultimi colpi. Doppio inserimento che fa esultare Tiago Pinto

Calciomercato estivo che vive gli ultimi intensi momenti, con due settimane che si prospettano essere infuocate. La Roma nonostante i tanti acquisti di valore deve ancora completare la rosa e Tiago Pinto sta lavorando proprio per questo. Sicuramente servirà un difensore centrale a Mourinho, poi si deve cercare di sbloccare la situazione legata a Belotti, che attende i giallorossi da settimane ma il tempo ormai stringe, visto che già domani inizierà il campionato.

Il general manager della Roma però dovrà concentrarsi anche sull’uscita degli esuberi, che a Trigoria sono ancora molti e non facili da piazzare. Quello che sembrerebbe avere più mercato al momento però sarebbe Justin Kluivert, per il quale si registra un doppio inserimento che potrebbe sbloccare la sua uscita dalla capitale.

Calciomercato Roma, addio Kluivert: inserimenti da Spagna e Portogallo

Justin Kluivert non rientra più nel progetto della Roma. Questo era chiaro già dallo scorso anno quando fu girato in prestito al Nizza, dove disputò una buona stagione. L’olandese infatti in Ligue 1 sembrava aver trovato la sua dimensione, mettendo a segno 6 gol e 6 assist in 31 presenze.

Al ritorno nella capitale è stato valutato da Mourinho, che però ha confermato le attese mettendolo tra i partenti. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre al Fulham, interessato a Kluivert da qualche settimana, ci sarebbe un inserimento sia dalla Spagna che dal Portogallo. Dunque due nuove opzioni che fanno sperare Pinto di riuscire a piazzare l’olandese il prima possibile, iniziando così a smaltire una rosa un po’ troppo folta di esuberi.