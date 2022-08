Calciomercato Roma, sorpasso francese e concorrenza battuta. Dall’Inghilterra certi della destinazione del giocatore

Sorpasso piazzato dalla Francia, almeno a quanto spiega il Daily Mail. Soprattutto perché il club di Ligue 1 sarebbe l’unico disposto a prendere il giocatore a titolo definitivo a differenza della Roma, del Milan, del West Ham, del Monaco, del Fulham e del Siviglia. Insomma, tutti lo vogliono ma nessuno realmente se lo piglia. A parte il Marsiglia, in questo caso, pronto a investire del denaro importante per il difensore che anche Tiago Pinto, da molto tempo, ha messo nel mirino.

Il nome è uno che dalle parti di Trigoria circola da diverso tempo e porta il nome di Bailly del Manchester United. Possibilità di giocare con Ten Hag non ce ne sono e allora il club rosso lo cede. Non vorrebbe in prestito, come detto, e così come anche noi vi abbiamo anticipato. Ed è per questo che fino ad ora l’operazione ancora non è andata in porto.

Calciomercato Roma, sorpasso Marsiglia

Dalle parti di Marsiglia invece, come detto, sarebbero pronti a prenderlo a titolo definitivo piazzando così il sorpasso rispetto all’enorme concorrenza che si è creta attorno al difensore centrale. Fatto fuori anche la scorsa settimana dalla prima giornata di campionato, Bailly ha capito che spazio per lui non ce ne sarebbe stato. Sta spingendo per avere il foglio di via e secondo il tabloid britannico lo stesso calciatore si sarebbe convinto dell’operazione, accettando di fatto l’offerta e convinto ad accettare anche questa nuova sfida nel campionato francese.

La trattativa, ovviamente, ancora non è del tutto chiusa, ma senza dubbio sono stati fatti dei passi veramente importanti che potrebbero portare nello spazio di pochissimo tempo a una soluzione dell’enigma. Con Pinto costretto a cambiare obiettivo.