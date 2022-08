Calciomercato Roma, UFFICIALE: blindato un gioiello giallorosso

Calciomercato Roma, arriva il comunicato UFFICIALE da parte della società: accordo firmato e talentino blindato

La Roma ha deciso di blindare il gioiello, rinnovando il suo contratto fino al 2026. Ufficiale la notizia del rinnovo di Giacomo Faticanti, centrocampista centrale, 18 anni, che la Roma nel 2018 aveva preso dal Frosinone. Con un annuncio apparso sui propri canali social, la società capitolina ha reso noto di aver trovato un accordo.

“Giacomo rispecchia i valori che cerchiamo nei nostri ragazzi e ha tutto per proseguire in un percorso di crescita costante e ricco di soddisfazioni”, questo il commento di Vergine, soddisfatto dell’accordo trovato con il mediano, che così continuerà a giocare con la maglia della Roma allontanando tutti i possibili assalti che ci potevano essere nei prossimi anni.

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo

Di Faticanti si parla un gran bene e ha fatto altrettanto bene la Roma a blindare questo giocatore. Mediano, capace di dettare i tempi in mezz al campo, e soprattutto assai abile tatticamente. L’anno scorso ha messo a referto 38 presenze nel campionato Primavera, segnando due gol e servendo tre assist ai compagni. Insomma, un elemento importante non solo per la squadra più giovane, ma che potrebbe entrare ben presto nel giro della squadra allenata dallo Special One, che ha dimostrato di non avere nessuna paura nel lanciare i giovani.