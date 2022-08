Calciomercato Roma, plebiscito Zaniolo: la quota è senza appello

Calciomercato Roma, binomio vincente Zaniolo: la quota dei bookmakers che non ammette repliche, e chiude la porta ad ogni addio.

Per diverse settimane di questa calda campagna trasferimenti, Nicolò Zaniolo è parso di volta in volta vicino a lasciare la Capitale e il progetto giallorosso. In realtà, dalle parti di Trigoria offerte giudicate soddisfacenti dalla Roma non sono mai arrivate: neanche il Tottenham, che negli ultimi giorni ha provato a far breccia nel muro eretto da Pinto, si è mai avvicinato in maniera sensibile alla soglia dei 50 milioni di euro, condicio sine qua non della partenza del bimbo d’oro.

José Mourinho non ha esitato a ribadirgli la centralità nel nuovo progetto: l’approdo di Paulo Dybala è servito non tanto ad evocare rigurgiti solipsistici, ma ha contribuito a compattare ancor di più un ambiente che ora pensa in grande. Gli acquisti di Wijnaldum, Dybala e Matic hanno inevitabilmente alzato l’asticella, e fatto capire come la Roma ormai sia una grande a tutti gli effetti. Il colloquio Zaniolo-Pellegrini andato in scena nel corso di uno dei primi giorni del ritiro in Portogallo non può essere bollato come mera casualità: il mondo Roma si è compattato attorno a Zaniolo, e il ragazzo ha subito risposto presente, fornendo segnali invitanti nel corso di tutto il pre-campionato.

Calciomercato Roma, sentenza Zaniolo: il dato che non ammette repliche

Stando così le cose, le chances legate ad una partenza di Zaniolo appaiono dunque sempre più risicate, con la consapevolezza che difronte a cifre da capogiro, sarà comunque difficile dire di no. Interessante, a tal proposito, spulciare le quote Sisal, che ci offrono una panoramica importante sul ventaglio delle opzioni più calde per il futuro di Zaniolo, la cui permanenza nella Capitale è mancata a 1.20 la posta. La destinazione Tottenham è invece quotata a 4,00: l’opzione Juve “schizza” addirittura a 6,00. Utopistico, poi, un trasferimento del gioiello della Roma al Milan (20,00).