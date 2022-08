Salernitana-Roma, doppio rinforzo ufficiale per Nicola

Salernitana-Roma, è giunta in questi minuti la doppia ufficialità in casa granata a poche ore di distanza dalla sfida contro gli uomini di Mourinho.

Dopo un’estate caratterizzata da tante voci e non meno arrivi, i giallorossi sono finalmente pronti a tuffarsi in una stagione intorno alla quale, forse anche in modo pericoloso, sono state costruire aspettative troppo elevate. Giusto uscire allo scoperto e ammettere di essere cresciuti di non poco rispetto allo scorso anno ma ancor più importante affrontare il percorso di maturazione step by step e senza voli pindarici che rischino di lenire la serietà del progetto Friedkin.

La proprietà ha dimostrato anche in questa campagna acquisti di voler accontentare Mourinho e, soprattutto, accrescere la dimensione calcistica e in senso lato della Roma. La presentazione della squadra lo scorso 7 agosto, oltre che a restituirci un entusiasmo destinato a divenire linfa vitale in momenti più o meno belli dell’anno, ci ha anche permesso di comprendere quelle che potrebbero essere le decisioni tattiche di Mourinho nel corso della prossima stagione.

Salernitana-Roma, doppio rinforzo ufficiale: i comunicati

Quest’ultima è ormai alle porte e, dopo settimane di mercato, indiscrezioni e rumors, il campo è pronto ad assumere nuovamente il valore di ingiudicabile sentenziatore dopo un’estate fatta di giudizi e previsioni non sempre ponderate con intelligenza. La Roma partirà in quel di Salerno, affrontando per il secondo anno consecutivo a inizio campionato la rosa campana. Sconfitta con poker nel secondo tempo in occasione della seconda giornata di campionato l’anno scorso, la squadra ereditata da Nicola ad interim si presenterà questa volta sul cammino dei giallorossi proprio all’esordio.

Al netto della calorosità dello stadio e delle insidie che qualsiasi partita nasconda, soprattutto in una fase così incerta come quella di inizio stagione, si aggiunga anche un altro importante fattore da tenere in considerazione. I rinforzi che De Sanctis e Iervolino hanno cercato di garantire al tecnico ex Crotone, pronto ormai ad abbracciare altri due nuovi giocatori. In questi minuti è infatti arrivata l’ufficialità del doppio ingaggio Candreva-Bronn.

A seguire i due comunicati sul difensore ex Metz e sul più noto Antonio.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Metz per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’95 Dylan Bronn. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025. Il calciatore indosserà la maglia numero 2“.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista classe ’87 Antonio Candreva. Il calciatore indosserà la maglia numero 87“.