Calciomercato Roma, nuovo intreccio con il Psg: “assist” last minute

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra ne sono sicuri: “scippo” a Mourinho ad una condizione. L’irruzione che scompagina tutto.

Manca sempre meno al debutto ufficiale della Roma di José Mourinho, che all’Arechi di Salerno inizierà quella che i tifosi si auspicano possa essere la stagione della definitiva consacrazione. Tuttavia, mentre Pellegrini e compagni saranno impegnati a sfidare la compagine granata, Tiago Pinto sarà inevitabilmente concentrato a portare avanti quelle trattative in entrata e in uscita che potrebbero originare scenari piuttosto interessanti in questo segmento conclusivo della sessione estiva di calciomercato.

Non è un mistero il fatto che i giallorossi ambiscano a puntellare la rosa con due acquisti mirati: un bomber in grado di interscambiarsi in maniera diligente con Tammy Abraham, ed un difensore in grado di implementare il pacchetto dei centrali attualmente a disposizione dello Special One. A tal proposito, i sondaggi effettuati negli ultimi giorni hanno portato la Roma ad attenzionare nuovamente la situazione legata a diversi esuberi del Manchester United: Lindelof e Bailly su tutti.

Calciomercato Roma, West Ham su Bailly: la condizione per il colpo

Proprio su Bailly trapelano interessanti novità dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da TalkSport, Bailly sarebbe finito prepotentemente nei dossier del West Ham, con David Moyes alla ricerca di un nuovo difensore centrale con cui rinforzare un organico privato degli infortuni di Aguerd e Dawson, e dalla cessione di Issa Diop al Fulham. Intervenuto a GIVEMESPORT, il giornalista britannico Jones ha fornito ulteriori ragguagli in merito: “Bailly del Manchester United è un profilo sondato dal West Ham, e sul quale gli Hammers potrebbero tornare nel caso in cui non si dovesse materializzare l’acquisto di Kehrer.”