Calciomercato Roma, doppio addio in attacco: duello in Serie A

Alle prese con la telenovela Shomurodov-Belotti, Pinto lavora sul calciomercato della Roma anche ad altre due possibili cessioni in attacco

In attesa di conoscere il futuro di Eldor Shomurodov e di poter dare l’assalto definitivo ad Andrea Belotti, sul fronte uscite la Roma sta lavorando anche su altri fronti caldi. Per quanto riguarda Justin Kluivert, l’attaccante olandese ha da tempo sposato il progetto del Fulham, ma c’è ancora distanza sulle valutazioni economiche nelle trattative tra club. Galatasaray, Nizza e squadre iberiche restano vigili sull’ex Ajax, che Tiago Pinto è disposto a lasciar partire a circa 10 milioni di euro tra prestito e riscatto.

Resta in bilico, anche la posizione di Felix Afena-Gyan. Il 19enne ghanese a novembre vuole giocare i Mondiali con la sua Nazionale e il poco minutaggio che otterrà da José Mourinho potrebbe rappresentare un ostacolo ai suoi sogni. Su di lui, non ha affatto mollato la presa Morgan De Sanctis. L’ex dirigente giallorosso stima molto il suo ex pupillo e la Salernitana è ad oggi in vantaggio sul Sassuolo in caso di cessione.

Calciomercato Roma, intreccio Felix-Volpato: la situazione

Il club neroverde resta invece interessato ad un altro gioiello proveniente dalla Primavera giallorossa. Stiamo parlando di Cristian Volpato. Il 18enne non ha nemmeno preso parte alla presentazione della prima squadra e può cambiare aria nelle ultime settimane di calciomercato. Scelto dalla dirigenza del Sassuolo come potenziale contropartita tecnica durante la trattativa per Davide Frattesi, Volpato resta un obiettivo di Carnevali a prescindere e non è escluso che nei prossimi giorni a Trigoria possa arrivare un’offerta per lui.

Lanciati da Mourinho nei momenti di maggiore difficoltà l’anno scorso, Felix e Volpato hanno collezionato rispettivamente 22 presenze e 2 gol e 3 presenze e 1 gol in prima squadra.