Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione: Pinto in agguato

Situazione complicata nel club di Serie A, con la rottura tra società e giocatore e la richiesta di cessione: la Roma è in agguato

L’esordio in campionato avverrà tra poco più di 24 ore, ma a tenere banco in casa Roma è ancora il calciomercato. Questa sessione estiva infatti durerà ancora per due settimane, nelle quali i giallorossi avranno ancora due obiettivi da completare. Il primo sarà quello di riuscire a piazzare i tanti esuberi in rosa, il secondo invece sarà quello di completare la rosa a disposizione di Mourinho con gli ultimi colpi.

A far drizzare le antenne alla Roma però è la situazione difficile creatasi in casa Torino. Tiago Pinto e la società giallorossa potrebbero approfittare della rottura tra società e giocatore per mettere a segno un altro colpo.

Calciomercato Roma, Lukic ha chiesto la cessione: Pinto sempre in agguato

In poco tempo succede l’impensabile in casa Torino. Sembrerebbe essersi creata una spaccatura difficile da ricucire tra la società e Sasa Lukic, centrocampista che da quest’anno è stato premiato con la fascia di capitano. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ il giocatore serbo si sarebbe ammutinato perché le promesse della società riguardanti il rinnovo non sarebbero state mantenute.

Così Lukic ha deciso di non partire per la prima giornata contro il Monza e avrebbe chiesto la cessione al club. Una situazione inaspettata che però potrebbe portare la Roma a cogliere un’occasione. Infatti i giallorossi osservano da tempo Lukic e ora potrebbero cercare di affondare il colpo vista la situazione difficile tra società e giocatore. La Roma non è l’unica pretendente, ma quest’anno, come abbiamo visto, sembra avere un appeal diverso.