Calciomercato Roma, “frecciata” in diretta e Pinto in allerta

Calciomercato Roma, le parole nel pre-partita che riaccendono in maniera importante il caso: cosa sta succedendo.

In una sessione estiva di calciomercato nella quale si proverà a capitalizzare le diverse occasioni che si paleseranno da qui al 31 agosto, la Roma non può non vagliare diverse piste per provare a migliorare ulteriormente l’organico a disposizione di José Mourinho.

Con l’acquisto di Gini Wijnaldum, la mediana giallorossa è stata rinforzata con un acquisto di qualità, in grado di fornire un contributo importantissimo anche in termini d’esperienza. Chiaramente, nella misura in cui Pinto dovesse riuscire a piazzare i diversi esuberi ancora in rosa, potrebbero ritagliarsi spazi importanti per un ulteriore acquisto last minute in mediana. Un nome che sta circolando con insistenza nelle ultime ore è quello di Lukic, soprattutto dopo l’esplosione del caso con Juric: il centrocampista del Toro avrebbe esternato il desiderio di cambiare aria, alla luce delle molte offerte ricevute.

Calciomercato Roma, le parole di Vagnati su Lukic

Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Monza-Torino, il ds del Torino Vagnati ha esternato il suo punto di vista in merito alla questione. Ecco le sue parole:

“Ne voglio parlare non poco, di meno, perché ciò che conta è il Torino, i giocatori in campo, e la partita di questa sera. Negli ultimi giorni abbiamo visto un ragazzo diverso rispetto a quello che è sempre stato negli ultimi anni, speriamo si rimetta a fare quello che ha sempre fatto. Ha fatto delle cose negli ultimi giorni che non rappresentano ciò che è sempre stato Lukic: speriamo che subito faccia quello che ha sempre fatto.

Lo aspettate? Siamo il Torino, dobbiamo fare le cose fatte per bene: chi vuole rimanere qui, lo deve fare con grande entusiasmo. Sono cose che possono succedere, ma Devono cambiare subito queste situazioni, non ne voglio parlare: è bene parlare di quelli che ci sono e che daranno il massimo per il Torino.