Milan-Udinese nel caos: tifosi furiosi contro DAZN | Il motivo

La Serie A riapre i battenti, ma gli utenti hanno già riscontrato diversi problemi nella visione di Milan-Udinese: social subito “impazziti”.

Bentornata, Serie A. Dopo un’attesa che per i tifosi di tutte le squadre è parsa lunghissima, nel groviglio di indiscrezioni di mercato che si succedono senza soluzione di continuità, Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta hanno sancito l’inizio di una stagione di per sé atipica, in quanto dovrà fare i conti con l’impegno rappresentato dai Mondiali che inevitabilmente rappresenterà un punto di svolta importante.

Campionato nel quale anche la Roma di José Mourinho proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista, grazie agli acquisti mirati di cui si è reso protagonista Tiago Pinto. I giallorossi cominceranno il loro campionato in quel di Salerno: Serie A che ha visto le prime tappe del proprio percorso a Milano e a Genova. Si sono appena concluse, infatti, Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta: a prendersi la scena, in negativo, ci ha pensato però nuovamente DAZN, con diversi tifosi che hanno esternato il proprio malcontento sui social.

Milan-Udinese, à già bufera DAZN: cosa è successo

In occasione della sfida di San Siro, infatti, sono stati registrate diverse segnalazioni di disservizi. A differenza dell’anno scorso, però, in cui si palesò un vero e proprio blocco generalizzato, quello che si è manifestato nei minuti clou di Milan-Udinese sembra essere stato un problema di autenticazione non globale, ma comunque localmente diffuso. Ragion per cui, diversi utenti, anche dalla Spagna, hanno riscontrato diversi problemi nell’accedere alla partita, con la scritto “Qualcosa non ha funzionato” che ha sicuramente alimentato tutta la propria costernazione. Se il buongiorno si vede dal mattino…