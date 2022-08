Salernitana-Roma, De Sanctis scatenato: terzo colpo in due giorni

Il direttore sportivo della Sampdoria ha portato a segno il terzo colpo in vista della partita contro la Roma di domani sera

Il campionato ormai è a un tiro di schioppo con la Serie A che comincia oggi pomeriggio alle 18.30. La prima giornata della Roma, invece, ci sarà domani sera alle 20.45, quando Pellegrini e compagni sfideranno la Salernitana. I campani sono i primi avversari dei giallorossi in questa nuova annata, in cui Mourinho guiderà per il secondo anno i giallorossi. In vista del match entrambe le squadre si stanno preparando sul calciomercato con diversi colpi per arrivare al meglio al fischio di inizio di Sozza. L’arbitro lombardo sarà il direttore di gara della priam giornata della Roma, che andrà in trasferta contro gli amaranto.

Tiago Pinto sta cercando di migliorare ulteriormente la rosa romanista con due innesti: uno per l’attacco e uno per la difesa. Per il reparto avanzato il nome più caldo è quello di Andrea Belotti, che sembra avere un accordo con i giallorossi. Il suo arrivo, però, è bloccato dalla cessione di Shomurodov, con il Bologna che non ha ancora trovato l’accordo con la Roma. Per le retrovie, invece, ci sono diversi nomi in lista con Pinto che sta trattando per sbloccarne qualcuno.

La Salernitana, invece, si sta muovendo molto in questi giorni di calciomercato. I campani si sono rinforzati molto grazie all’operato di Morgan De Sanctis, che ha portato un terzo giocatore in amaranto dopo i due acquisti degli ultimi due giorni. In questa settimana, infatti, Candreva e Vilhena si sono uniti alla rosa, è atteso in città.

Salernitana-Roma, arriva maggiore: terzo colpo per De Sanctis

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Giulio Maggiore oggi arriverà a Salerno per firmare il contratto che lo legherà ai campani. Il centrocampista dello Spezia arriva per 4 milioni e rinforzerà la linea mediana degli amaranto in vista della gara con la Roma. In queste ore è stato trovato l’accordo con l’italiano che firmerà per quattro anni con il club di Iervolino.