Salernitana-Roma, verdetto UFFICIALE: i convocati di Nicola

L’allenatore della Salernitana ha parlato in conferenza in vista della partita con la Roma e ha emanato la lista dei giocatori che utilizzerà

Domani alle 20.45 la Roma scende in campo contro la Salernitana per la prima giornata di Serie A di questa nuova stagione. Il secondo anno di Mourinho sulla panchina della Roma si appresta a cominciare tra grande entusiasmo grazie al mercato effettuato dal portoghese e da Pinto. Il general manager, infatti, è riuscito a portare nella Capitale diversi profili importanti, come quello di Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum e Paulo Dybala. L’argentino ha mandato in visibilio i tifosi romanisti, che nel giorno della sua presentazione si sono riuniti in 10.000 all’Eur. Ora tutti non vedono l’ora di vederlo in campo, ma ormai manca poco.

In vista del match, Davide Nicola, allenatore dei campani, ha parlato in conferenza stampa dove ha annunciato che i nuovi giocatori saranno utili. “È stata una settimana molto impegnativa. I nuovi arrivati stanno bene, abbiamo fatto dei test aggiuntivi per valutare la condizione generale. Candreva ci porta tanta esperienza e conosce già il nostro sistema”. Con queste parole, il tecnico amaranto ha dato il benvenuto al neo acquisto ex Sampdoria. Il tecnico ha poi continuato: “Antonio ha un grande entusiasmo e sono convinto che onorerà al meglio la nostra maglia. Per Bronn e per Vilhena ci vorrà un po’ di tempo, ma numericamente parlando c’è bisogno di tutti da subito, sicuramente ci sarà la possibilità di vedere all’opera i nuovi arrivi”.

Poi, Nicola ha continuato elogiando Mourinho: “Voglio salutare e fare i complimenti a Mourinho. Qui non si parla solo dell’arrivo di Dybala e altri calciatori importanti, ma di un progetto ben definito. Dobbiamo rispettarli al 100%. L’anno scorso li abbiamo incontrati all’Olimpico dopo un mese e mezzo di lavoro, ora ho potuto lavorare soprattutto con giocatori che troveremo in altri contesti tra qualche giorno. Affrontiamo un avversario fortissimo, l’adrenalina all’inizio è al massimo, ma non è una gara che può dare già una scossa. Siamo solo all’inizio”.

Salernitana-Roma, i convocati di Nicola

Dopo la seduta di questa mattina Nicola ha deciso quali giocatori portare nella partita con la Roma. In seguito all’allenamento di oggi, infatti, il tecnico ha diramato la lista dei convocati: Micai, Sepe, Sorrentino; Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Veseli; Bradaric, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena; Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Ribery, Valencia.