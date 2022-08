Calciomercato Roma, annuncio Belotti: “Scelta fatta”

Calciomercato Roma, il futuro di Belotti è ancora in bilico: ma l’attaccantr svincolato avrebbe preso una decisione

La Roma ha messo nel mirino il Gallo Belotti da diverso tempo e il Gallo Belotti fino al momento ha aspettato la Roma. I giallorossi devono chiudere almeno un’altra operazione in uscita lì davanti per dare il benvenuto all’ex attaccante del Torino che ad oggi, 14 agosto, e con il campionato che è già iniziato, non ha nessuna squadra. Il tempo stringe e la sensazione è che non aspetterà ancora a lungo il calciatore, ma una decisione almeno per il momento l’avrebbe presa.

A svelarla è stato l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk, che ha parlato di come anche la sua squadra ha come obiettivo il Gallo. Per il club di Istanbul però potrebbe rimanere solamente un sogno l’ingaggio del campione d’Europa con la maglia azzurra della Nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato Roma, “Belotti ha scelto”

“Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice perché lui vorrebbe rimanere in Italia. Questo è il motivo per cui non ci sono progressi” ha detto candidamente l’allenatore turco che ha così svelato il motivo per il quale ancora ad oggi non ci sono sviluppi per un suo arrivo in Turchia. Belotti ha scelto di rimanere in Italia e in Serie A solamente la Roma è così vicina al calciatore. Pinto però come detto deve piazzarne almeno uno tra Shomurodov – cercato dal Bologna – e Felix: sotto questo aspetto la Salernitana, interessata alle prestazioni del giovane attaccante, potrebbe avere un incontro nelle prossime ore, prima o dopo la partita, con i dirigenti giallorossi.

La sensazione? Che la prossima settimana, in una maniera o nell’altra, il futuro di Belotti sarà chiaro a tutti. E dalle parti della Capitale tutti sperano che possa varcare i cancelli di Trigoria.