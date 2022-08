Calciomercato Roma, Pinto stoppa tutto: la data limite per Belotti

La telenovela Belotti si sta prolungando troppo e arriva la data limite per portare il ‘Gallo’ alla Roma. Pinto stoppa tutto

Il calciomercato è simile anche a una partita a scacchi, serve intelligenza e fare la mossa giusta al momento giusto, senza dare possibilità di vantaggio all’avversario. Allo stesso modo si sta svolgendo il calciomercato della Roma in queste ultime settimane, che continueranno con il campionato già iniziato. Al centro di tutti gli affari continua a esserci Andrea Belotti, che la Roma tiene in stand-by da ormai troppo tempo.

Ormai lo sappiamo, per vedere l’arrivo del ‘Gallo’ serve l’uscita di un attaccante tra Shomurodov e Felix Afena-Gyan. La situazione è complicata, ma Pinto non fa mosse avventate, anzi, ha deciso di stoppare tutto. Nel frattempo Belotti ha deciso la data limite entro cui deciderà il suo futuro, che sarà alla Roma o meno.

Calciomercato Roma, Belotti decide mercoledì: Pinto stoppa tutto

Sembra impossibile e invece la Roma rischia veramente di dire addio ad Andrea Belotti. Per il ‘Gallo’ la trattativa è ormai bloccata da tempo, con l’accordo raggiunto sia sull’ingaggio che sulla durata del contratto. Ma a bloccare la sua entrata in giallorosso è l’uscita di un attaccante tra Shomurodov e Felix.

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, Belotti aspetterà non oltre mercoledì per decidere il suo futuro. Questo però sembrerebbe non porre fretta a Tiago Pinto. Infatti il general manager sembrerebbe stoppare la trattativa con il ‘Gallo’ per non dare un vantaggio alle pretendenti per Shomurodov, che nel caso in cui arrivasse Belotti chiederebbero un ulteriore sconto sul cartellino dell’uzbeko. Una cosa è certa, il tempo stringe e il caso Belotti sta diventando sempre più complicato da risolvere.