Calciomercato Roma, doppio inserimento dal Portogallo: addio più vicino

Di acquisti la Roma ne ha messi a segno diversi e importante, ma ora tocca alle cessioni. Doppio inserimento dal Portogallo: addio più vicino

Il tanto atteso giorno è arrivato, oggi riparte il campionato per la Roma. La prima partita sarà in trasferta contro la Salernitana, squadra che dopo la salvezza raggiunta in extremis lo scorso anno si è rinforzata molto nel calciomercato estivo. Anche la Roma però ha un volto nuovo, con i cinque acquisti messi a segno tra cui giocatori di indiscussa qualità come Dybala, Wijnaldum e Matic.

Il problema maggiore per il club capitolino però al momento rimane la cessione degli esuberi. Sarà difficile riuscire a liberarsi di tutti, ma per uno di loro arriva un doppio inserimento dal Portogallo che dà ulteriore speranza alla cessione.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Kluivert: si inseriscono Benfica e Sporting

Duro lavoro per Tiago Pinto in questa sessione di calciomercato estivo, dove dopo aver fatto gioire i tifosi della Roma con arrivi importanti, ora avrà anche il compito di riuscire a piazzare i tanti esuberi ancora presenti in rosa. Chi sembrerebbe avere più mercato di tutti però è Justin Kluivert, che oltre al Fulham interessato da tempo, vedrebbe tra le pretendenti anche Torino e Nizza.

Nella corsa all’olandese altre due squadre sembrerebbero essersi inserite di recente. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, anche Benfica e Sporting Club de Portugal sarebbero interessate a Kluivert. Dunque con l’inserimento di altre due pretendenti l’addio di Kluivert sembrerebbe più probabile e alleggerirebbe Pinto di un esubero in meno a cui cercare una nuova sistemazione prima della fine del calciomercato estivo.