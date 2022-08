Calciomercato Roma, sfida a mezza Europa: 20 milioni

Calciomercato Roma, sfida a mezz’Europa per il colpo da 20 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti.

L’inizio del campionato, inaugurato dalle vittorie delle due milanesi e dallo scacco del Monza di Galliani e Berlusconi, non corrisponde alla fine della campagna acquisti, come denunciato dallo stesso Mourinho. A detta del tecnico giallorosso, la coincidenza dell’incipit stagionale con il calciomercato rappresenta un rischio e un fattore di distrazione di non poco conto.

Provando però a guardare anche all’altro lato della medaglia, ciò permette a tanti club, Roma inclusa, di assicurarsi le ultime settimane per le valutazioni definitive, provando a concretizzare operazioni finali sia in entrata che in uscita. La stessa denuncia di Mou sembrerebbe in parte in dialettica con il monito lanciato all’inizio della conferenza stampa di ieri, caratterizzata dalle sue solite capacità dialettiche e da un’intelligenza a dir poco superiore rispetto alla media, riflessasi nella sua bravura nello smorzare entusiasmi che rischierebbero di diventare poco produttivi e sottolineando l’attuale esigenza di dover limare ulteriormente la rosa.

Calciomercato Roma, le ultime sul caso Lukic

In settimane dominate dalle voci sul possibile colpo in difesa o su quello scenario Belotti del quale si è detto e scritto dapprima con grande entusiasmo salvo poi l’imbattersi in una situazione di stallo che attualmente lenisce le buone sensazioni dei tifosi, non sfugga uno scenario che sta suscitando non poca attenzione nel nostro campionato e che rischia di avere un’ingerenza tutt’altro che scontata anche in ottica mercato.

Ci riferiamo al litigio nato in casa Torino tra Juric e il capitano Lukic, beniamino del tecnico granata ma reduce da una presa di posizione ben netta dopo aver visto insoddisfatte le sue richieste di raddoppio di stipendio. Attualmente percepente 700mila euro annui, Sasa potrebbe lasciare il Piemonte in queste settimane finali di mercato.

Accostato alla Roma già in tempi non sospetti, attualmente è nel mirino di Pinto e non solo. Tuttosport riferisce infatti come sul serbo si registrino plurimi interessi anche in Premier, Liga e Bundesliga. Cairo, nonostante la difficoltà della situazione, continua a chiedere 20 milioni di euro.