Calciomercato Roma, Pinto ha fretta: incontro in giornata

Calciomercato Roma, incontro in giornata per poter provare ad accelerare i tempi. Le ultime.

Sono giorni molto importanti in casa giallorossa e non solo. Il campionato è finalmente iniziato e sappiamo bene di quella che potrà essere la sua singolarità a causa della caduta in medias res del Mondiale in Qatar, destinato ad avere un impatto di non poco conto anche da un punto di vista fisico ed emotivo. L’ingerenza della competizione, in realtà, ha avuto un certo riflesso anche nel corso della campagna acquisti, come testimoniato da una serie di scelte ponderate da giocatori per abbracciare progetti che permettessero loro di giocare con maggiore continuità in vista della manifestazione FIFA.

A non essere cambiati, però, sono i piani di Pinto e le esigenze di Mourinho, ambedue consapevoli sin dal primo momento di quelle che sarebbero dovute essere le questioni da risolvere in modo tempestivo per affrontare degnamente il secondo campionato giallorosso con José in panchina. Diversi miglioramenti sono stati concretizzati ma abbiamo più volte evidenziato l’esigenza di chiudere le ultime operazioni sia in entrata che in uscita per le limature finali.

Calciomercato Roma, dialoghi per Felix Afena Gyan con la Salernitana

Su tale fronte, dunque, non sfugga quanto raccolto da “Il Tempo”, sule colonne del quale si legge odiernamente come la sfida della Salernitana potrebbe avere una certa importanza anche sul fronte mercato. Proprio mentre continua a lavorare per comprendere come operare in difesa e in attesa di evoluzioni per lo sblocco della trattativa Shomurodov, Pinto sa di dover affrontare anche il discorso legato alle uscite.

Nella folta lista di partenti figura anche Felix Afena Gyan, fresco di rinnovo ma mai più in grado di emulare la bella e decisiva prestazione di Genova di quasi un anno fa. Finito da tempo nel mirino della Salernitana, la gara di oggi all’Arechi potrebbe rappresentare un buon motivo per assistere ad un dialogo delle due parti in causa, ambedue desiderose di arrivare ad una fumata bianca.