Calciomercato Roma, Belotti e il nuovo difensore: “melina” di Pinto in diretta

Calciomercato Roma, le parole di Tiago Pinto a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara con la Salernitana. Ecco quanto rilasciato dal general manager giallorosso.

Manca sempre meno al debutto della nuova Roma di José Mourinho, che farà il suo esordio tra pochi minuti scendendo in campo contro la Salernitana. Intervistato ai microfoni di DAZN, il general manager dei giallorossi Tiago Pinto ha speso due parole su Paulo Dybala, preferendo “glissare” sulle domande di mercato: ai capitolini, infatti, sono accostati diversi profili, a cominciare da quell’Andrea Belotti il cui trasferimento in giallorosso, però, non si è ancora concretizzato per il mancato addio di Shomurodov.

Ecco quanto dichiarato da Pinto:

DYBALA – “Paulo è motivato, bisogna dargli tranquillità: siamo felici con lui, lui è felice con noi, sta vivendo momenti emotivi. Ma tra poco comincia il calcio giocato, e deve essere tranquillo e sereno per avere il rapporto migliore possibile con la nuova squadra.”

BELOTTI E IL NUOVO DIFENSORE? BELOTTI RESTA? “Quello che manca è vincere con la Salernitana, poi con la Cremonese e la Juventus.. Del mercato parliamo il 2 di settembre.”