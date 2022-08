Calciomercato Roma, svolta Pinto: incontro in programma e chiusura

Un nuovo incontro per cercare di sbloccare una situazione complicata per la Roma. Pinto vuole chiudere la trattativa

Inizia il campionato ma la sessione estiva di calciomercato è ancora aperta, cosa che non piace molto a José Mourinho, come sottolineato da lui ieri in conferenza stampa. Sono ancora molti i nodi che la Roma deve sciogliere in queste ultime due settimane per i trasferimenti, uno su tutti la cessione degli esuberi in rosa, che sono ancora molti.

In particolare Tiago Pinto sta lavorando all’uscita di uno tra Shomurodov e Felix Afena-Gyan per fare spazio ad Andrea Belotti, attaccante ex Torino attualmente svincolato che aspetta la Roma da settimane. Finalmente per Pinto potrebbe arrivare la svolta. Incontro in programma per cercare di chiudere la trattativa.

Calciomercato Roma, incontro con il Bologna in programma: si cerca di sbloccare Shomurodov

Il futuro di Eldor Shomurodov alla Roma continua a essere in bilico. Oggi sarà a disposizione di mister Mourinho per la trasferta a Salerno, ma la sua permanenza rimane in dubbio. Infatti la Roma vorrebbe cercare di cederlo a titolo definitivo in tempi brevi per fare posto ad Andrea Belotti.

Secondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino’, tra domani e martedì è in programma un nuovo incontro tra il Bologna e la Roma per cercare di chiudere la trattativa che porterebbe Shomurodov alla corte di Mihajlovic. I due club cercheranno di trovare un accordo sul prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Finalmente potrebbe essere il momento della svolta per l’uscita dell’uzbeko e l’arrivo del ‘Gallo’ nella capitale.